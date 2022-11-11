20,7 тысячи детей родились за десять месяцев в Иркутской области

В Приангарье обычно больше сыновей Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАГС Иркутской области за неполный 2022 год зарегистрировал рождение более 20,7 тысячи детей. Причем 10,7 тысячи из них - мальчики, а 10 тысяч - девочки. В Приангарье обычно рождается больше сыновей. 237 семьи стали родителями двойняшек, а три семьи - тройняшек.

- Первыми рожденными детьми в семье стали 7 195 мальчиков и девочек, вторыми – 6 953 новорожденных, третьими – 4 153 детей, четвертыми – 1 479, пятыми – 535, - рассказали в организации.

Еще 190 деток стали шестыми в семьях, 69 - седьмыми, 34 - восьмыми, 16 - девятыми. Два ребенка стали младшими в семьях с десятью детьми, еще трое - одиннадцатыми. Многодетные семьи в Иркутской области получают поддержку государства. Примечательно, что средний возраст матерей - 32 года.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что выплаты по частичной мобилизации не будут учитывать во время расчета пособий для многодетных семей.

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