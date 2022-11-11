В Иркутской области закончили ремонт 7 км дороги Сулкет - Тулюшка за 126 млн рублей

Дорога примыкает к трассе "Сибирь" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рабочие закончили ремонт участка дороги Сулкет - Тулюшка, здесь восстанавливали покрытие с 33 по 40 километр. Работы успели закончить до сильных холодов, трассу сдали в эксплуатацию: автомобилисты могут свободно ездить в этом направлении без ограничений. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Специалисты заменили грунт на пучинистых участках, установили водопропускные трубы, восстановили дорожную одежду, восстановили изношенное покрытие, отремонтировали примыкания к дороге. Также подрядчики установили дорожные знаки, барьерные ограждения и пластиковые сигнальные столбики. Стоимость работ составила 126 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.

Ремонт сделали на средства, выделенные по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За сутки по этой дороге проезжают до двух тысяч машин, она примыкает к федеральной трассе "Сибирь".

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в регионе за неполный 2022 год родились 20,7 тысячи малышей, половина из них - мальчики.