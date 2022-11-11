В Иркутске автомобили встали в 11-балльные пробки вечером 11 ноября

Второй день подряд в городе вечером образуются огромные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 19:00 в Иркутске образовались одиннадцатибалльные пробки, которые сковали улицы центра города. Сейчас час-пик, сибиряки возвращаются домой после работы, но это не единственная причина возрастания транспортной нагрузки. По данным онлайн-сервисов, в областном центре произошло несколько ДТП.

Наиболее сложная ситуация сложилась по улицам Ленина, Степана Разина, Карла Маркса, Свердлова, Канадзавы, кольце около сквера Кирова и других. Чуть позже уровень пробок упадет до 9 баллов, а серьезная разгрузка дорог произойдет к 21:00.

Отметим, такие серьезные пробки появляются в Иркутске уже два дня подряд. До этого были проблемы с очищением проезжей части от снега и льда. В первый день сильного снегопада в областном центре произошло массовое ДТП с 12 машинами.