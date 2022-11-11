Кони вернулись без всадников: в Бурятии при таинственных обстоятельствах пропали рыбаки, одного так и не нашли

Пропавшего рыбака с конца октября разыскивают в Бурятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тункинском районе Бурятии при довольно странных обстоятельствах пропали двое мужчин. В середине октября они верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун в 60 километрах от поселка Зун-мурино, а в конце месяца их лошади вернулись домой без всадников.

Одного из мужчин спасатели нашли 3 ноября в местности Маргасан. Где конкретно он находился, что произошло с рыбаками, почему они не смогли сами вернуться домой - неизвестно. Сообщается лишь, что состояние у него удовлетворительное. А его товарища так и не обнаружили, хотя обследовали километры троп и дорог.

Родные пропавшего вновь попросили о поисках. Спасатели усиленно ищут мужчину с 9 ноября. Прочесывают лес, несмотря на непогоду и сильный снегопад.

- Без результата, - разводят руками специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. - Поисковые работы продолжаются.