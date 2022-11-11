Ремонт Харикской участковой больницы в Иркутской области перешел на финальный этап

Учреждение должно вернуться к работе к концу 2022 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рабочие завершили ремонт Харикской участковой больницы на 94%, он уже переходит на заключительный этап. Учреждение находится в небольшом поселении Куйтунского района, стационар пребывал в плачевной состоянии. Поэтому пришлось проводить капитальный ремонт. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- В рамках капремонта выполнены общестроительные работы. В частности, проведено водоснабжение и отопление, оборудована канализация. Кроме того, внутри здания установили новую сантехнику. На стадии завершения находится обновление пожарной сигнализации, установка наружного электроснабжения и видеонаблюдения. В ближайшие дни в помещениях медучреждения завершится укладка линолеума, монтаж подвесных потолков, отделка окон и дверей, - сказано в сообщении пресс-службы.

Полностью завершить работы хотят до конца ноября 2022 году. И к декабрю учреждение сможет принимать пациентов. Отметим, ремонт провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Что это такое? Первичное звено медицины включает в себя участковые больницы, ФАПы, амбулатории, поликлиники и т.д. Их восстанавливают или вовсе строят с нуля.