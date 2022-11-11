В Иркутске по улице Баумана произошла авария на участке теплосетей 11 ноября

На месте работает ремонтная бригада. Фото: оператор теплосетей Иркутска

Оператор теплосетей Иркутска сообщил об аварии, которая произошла на участке около дома №264 по улице Баумана. Очевидцы заметили, что вода начала выходить из-под земли на поверхность, сообщили в компетентную организацию. На место сразу отправили бригаду рабочих.

- На данный момент с микрорайоне Ново-Ленино снижение параметры давления, проводятся мероприятия по переводу на резервные тепловые сети. Для организации восстановительных работ направлена специальная техника, подготовлены все необходимые материалы, - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, вечером 11 ноября в Иркутске температура воздуха упала до -9 градусов. Вокруг лежит снег, воздух влажный и холодный. Сейчас особенно неприятно остаться без отопления в квартире или горячей воды в кране.

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