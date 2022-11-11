Диспетчеры Иркутска стали лучшими во время смотра-конкурса МЧС региона

Мэр Иркутска поздравил диспетчеров с победой Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Администрация Иркутска поздравила сотрудников диспетчерской службы города с победой в конкурсе МЧС Приангарья. Ведомство проводит специальные смотры-конкурсы, чтобы отличить самые эффективные службы. А мэрии поблагодарили сотрудников службы за профессионализм и оперативную работу.

- Сегодня единая дежурно-диспетчерская служба Иркутска - это 5 смен оперативных дежурных, которые в круглосуточном режиме принимают звонки иркутян. Ежегодно на линию ЕДДС поступает более одного миллиона звонков, - заявил глава областного центра Руслан Болотов.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что спасатели Иркутской области заняли призовые места в спартакиаде, они соревновались с сотрудниками МЧС из других регионов. Они показали отличные спортивные навыки и скорость реакции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08