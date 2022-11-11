На улице -9 градусов. Фото: стоп-кадр видео официального ТГ-канала губернатора Приангарья

Коммунальная авария в Иркутске 11 ноября 2022 года произошла по улице Баумана. Первым об этом сообщил оператор теплосетей города, после ситуацию прокомментировали в пресс-службе губернатор региона. Сейчас без тепла оказались 60 многоквартирных домов и два детских садика.

Коммунальная авария в Иркутске 11 ноября 2022

Причину прорыва трубы пока не называют. В Иркутске регулярно проводили ремонтные работы на теплосетях, чтобы не допустить аварий в зимний период. Ситуация находится на контроле у губернатора Иркутской области и мэра областного центра.

- Все ответственные службы и энергетики работают над устранением аварии, ситуация находится на контроле мэра города Руслана Николаевича Болотова. Я также слежу за этой работой. По плану время окончания восстановительных работ - 10.00 12 ноября, - заявил Игорь Кобзев.

Коммунальная авария в Иркутске 11 ноября 2022 года произошла, когда температура воздуха упала до -9 градусов.