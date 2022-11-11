Преподаватели и воспитатели из Иркутской области могут запросить отпуск больше 28 дней

Некоторые категории граждан отдыхают больше остальных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стандартный трудовой отпуск у тех, кто работает по договору - 28 дней, это знает каждый. Но не все в курсе, что можно рассчитывать на расширенный отпуск, который длится больше двух недель. В WEACOM.RU рассказали, какие жители Иркутской области могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха.

По законодательству, на расширенный трудовой отпуск могут претендовать инвалиды - им можно отдыхать 30 дней, несовершеннолетние работники - 31 день и сотрудники педагогической сферы - они могут запросить у работодателя отдых от 42 до 56 календарных дней.

- При соблюдении некоторых условий возможно также заменить часть отпуска деньгами. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, - рассказали на портале.

Ранее "КП-Иркутск" писала, довольны ли жители Иркутской области своими зарплатами. Многие признались, что им едва хватает денег на основные нужды.