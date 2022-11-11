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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:57

Преподаватели и воспитатели из Иркутской области могут запросить отпуск больше 28 дней

Лишь некоторые категории граждан могут получить расширенный отпуск
Дарья БОЛЕСОВА
Некоторые категории граждан отдыхают больше остальных

Некоторые категории граждан отдыхают больше остальных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стандартный трудовой отпуск у тех, кто работает по договору - 28 дней, это знает каждый. Но не все в курсе, что можно рассчитывать на расширенный отпуск, который длится больше двух недель. В WEACOM.RU рассказали, какие жители Иркутской области могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха.

По законодательству, на расширенный трудовой отпуск могут претендовать инвалиды - им можно отдыхать 30 дней, несовершеннолетние работники - 31 день и сотрудники педагогической сферы - они могут запросить у работодателя отдых от 42 до 56 календарных дней.

- При соблюдении некоторых условий возможно также заменить часть отпуска деньгами. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, - рассказали на портале.

Ранее "КП-Иркутск" писала, довольны ли жители Иркутской области своими зарплатами. Многие признались, что им едва хватает денег на основные нужды.