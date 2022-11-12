Последствия коммунальной аварии в Иркутске 11 ноября 2022 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Последствия коммунальной аварии в Иркутске 11 ноября 2022 года все еще устраняют. В правительстве региона рассказали, что найти трубу, в которой произошел разрыв, удалось только глубокой ночью - около 2:30 часов.

Последствия коммунальной аварии в Иркутске 11 ноября 2022

Сейчас бригада рабочих монтирует новую трубу, чтобы возобновить поступление тепла в многоквартирные дома. Обещали полностью закончить работы к 10:00, но они все еще идут. Теплотрасса рванула на глубине трех метров под землей. После этого горячая вода вылилась на поверхность.

Последствия коммунальной аварии в Иркутске 11 ноября 2022 года могли быть хуже, так как у жителей около 60 многоэтажек пропало отопление при температуре -9 градусов за окном. Тогда их сразу перевели на временные источники теплоснабжения, жалобы от населения не поступали.

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