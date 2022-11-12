Сварочные работы заканчивают на месте прорыва трубы теплотрассы в Ново-Ленино Иркутска

Коммунальная авария произошла 11 ноября Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске заканчивают сварочные работы по улице Баумана в Ново-Ленино. Здесь произошел прорыв трубы теплотрассы на глубине в три места, горячая вода поднялась на поверхность, всю округу заволокло паром. Авария произошла вечером 11 ноября, а место прорыва установили только к 2:30 ночи. Об этом сообщает администрация областного центра.

- За минувшую ночь в службы экстренного реагирования звонков от жителей по вопросам отключения теплоснабжения не поступало, - отметили в мэрии.

Около 60 многоквартирных домов перевели на временную схему отопления, таким образом, в квартирах сохранилось тепло. Однако надолго такой системы не хватит, мощность не позволит отапливать квартиры 10 тысяч человек.

Труба, в которой нашли прорыв, оказалось старой и ржавой. Ее полностью заменили, чтобы не допустить новых аварий.