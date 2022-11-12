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НовостиОбщество12 ноября 2022 2:54

Сварочные работы заканчивают на месте прорыва трубы теплотрассы в Ново-Ленино Иркутска

Теплоснабжение обещали восстановить к 10 утра
Дарья БОЛЕСОВА
Коммунальная авария произошла 11 ноября

Коммунальная авария произошла 11 ноября

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске заканчивают сварочные работы по улице Баумана в Ново-Ленино. Здесь произошел прорыв трубы теплотрассы на глубине в три места, горячая вода поднялась на поверхность, всю округу заволокло паром. Авария произошла вечером 11 ноября, а место прорыва установили только к 2:30 ночи. Об этом сообщает администрация областного центра.

- За минувшую ночь в службы экстренного реагирования звонков от жителей по вопросам отключения теплоснабжения не поступало, - отметили в мэрии.

Около 60 многоквартирных домов перевели на временную схему отопления, таким образом, в квартирах сохранилось тепло. Однако надолго такой системы не хватит, мощность не позволит отапливать квартиры 10 тысяч человек.

Труба, в которой нашли прорыв, оказалось старой и ржавой. Ее полностью заменили, чтобы не допустить новых аварий.