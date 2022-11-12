Двух пропавших после падения в реку Тилик рыбаков ищут спасатели Иркутской области

Лодка пропавших рыбаков Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 12 ноября диспетчерская служба Иркутской области получила тревожный звонок от 57-летнего сибиряка. Он попросил о срочной помощи: его друзья-рыбаки упали в воду и больше не появлялись. Лодка, в которой было три товарища, перевернулась на реке Тилик в Жигаловском районе региона.

- Пострадавший сообщил координаты происшествия. Для проведения поисково-спасательных работ на место выехала группа спасателей отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области с аэролодкой. Спасателям предстоит обследовать акваторию и берега реки, - рассказали в МЧС Приангарья.

В ведомстве напомнили о технике безопасности на воде, особенно в период, когда воды постепенно сковывает лед. Не раз случались печальные истории, когда рыбаки оказались в реке и просто не могли выбраться на берег. У кого-то не хватало сил, а кого-то на дно тянула тяжелая одежда и сапоги.

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