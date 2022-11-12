Условные сроки получили 9 экс-полицейских из Шелехова за взятки от ритуального агента

Глава ритуального агентства тоже пойдет под суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять бывших полицейских из Шелехово ответили перед судом за преступление по статье "получение взятки должностным лицом". Но деньги они взяли не из-за пьяной езды или "отмазывания" от закона - а за предоставление информации ритуальным агентам. Об этом рассказали в СК Иркутской области.

Полицейские взяли 120 тысяч рублей взятки от ритуального агентства, которое занималось захоронением людей. С января по октябрь 2021 года агенты просили у сотрудников МВД информацию о личности и местонахождении умерших сибиряков. Коррупционную схему раскрыли несколько позже, начали расследование.

- За совершение данных преступлений сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел Российской Федерации в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в Следкоме.

Суд вынес приговор девятерым экс-полицейским: они получили условные сроки и лишись возможности заниматься правоохранительной деятельностью. Также под следствие попал глава ритуального агентства, уже по статье о даче взятки.

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