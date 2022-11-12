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НовостиОбщество12 ноября 2022 3:48

Закончили работы по восстановлению теплоснабжения после аварии в Ново-Ленино Иркутска

Ранее время работ продлили, но неожиданно бригада справилась быстрее
Дарья БОЛЕСОВА
Коммунальная авария произошла вечером 11 ноября

Коммунальная авария произошла вечером 11 ноября

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске по улице Баумана закончили сварочные работы на трубе теплотрассы, которую прорвало 11 ноября. Коммунальная авария оставила без отопления 64 многоквартирных дома и два детских садика, их перевели на временную схему подачи тепла. Но ее мощности не хватило бы надолго. Сейчас уже восстанавливают теплоснабжение.

- Специалисты "Байкальской энергетической компании" закончили сварочные работы и приступили к запуску теплоснабжения в обычном режиме, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Ранее в правительстве сообщали, что работы продлятся до 14:00 12 ноября. Сейчас на улице -8 градусов, оставаться без тепла в квартире в такую погоду может быть опасно. На месте аварии спецтехника провела земляные работы, так как место прорыва сети находилось на глубине в три метра. Вода начала выходить на поверхность.