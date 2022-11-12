Три ребенка пострадали в автоавариях в Иркутской области за последние сутки

Фото: ГИБДД Иркутской области

В Иркутской области за день произошло три ДТП, в которых пострадали три ребенка разных возрастов. Их перевозили без специального детского кресла, которое нужно для фиксации тела и сохранения ребенка от травм. В итоге дети оказались в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД Приангарья.

- В одном из происшествий в салоне авто находились двое детей, однако пристегнутым был только один, это помогло ему сохранить здоровье и не получить травм. В отношении водителей-нарушителей принимаются меры административного воздействия, - рассказали в ведомстве.

Полиция призывает соблюдать правила перевозки детей, чтобы не допустить их травм. За неполный 2022 год в регионе два ребенка погибли в ДТП, еще 26 получили травмы.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в Иркутске закончили ремонт прорванной трубы теплотрассы, из-за которой 64 многоквартирных дома остались без отопления при -9 градусах.

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