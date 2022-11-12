Погода в Иркутске 12 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 12 ноября не принесет новых сюрпризов к вечеру. Средняя температура воздуха днем в городе составила -7 градусов, утренний туман спал. В последние несколько дней в регионе шел снег.

Погода в Иркутске 12 ноября

К 21:00 температура воздуха в городе начнет падать. По данным синоптиков, осадков ждать не стоит - это обрадует горожан. Снегоуборочная техника в последние дни работала на полных мощностях, так как проезжие части, тротуары и дворы завалило сугробами. Ночью температура воздуха упадет до -10 градусов.

Особенно важно, что по улице Баумана уже устранили последствия аварии на теплотрассе, из-за которой 10 тысяч человек остались без отопления. Их перевели на временную схему подачи тепла, а совсем скоро восстановят теплоснабжение после аварии. Днем как раз на улице немного потеплело, пока люди сидели с едва теплыми батареями.

Таким образом, погода в Иркутске 12 ноября останется спокойной до конца суток.