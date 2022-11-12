Вертолет с бригадой спасателей вылетел для эвакуации рыбаков в Иркутской области

На место отправили вертолет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вертолет МЧС Иркутской области полетел в Зиминский район для эвакуации трех рыбаков. Их лодка перевернулась в реке Тилик, одному из них удалось выбраться на берег и позвонить спасателям. Тогда он сообщил, что его товарищи остались в ледяной воде. Сейчас стало известно, что всем троим удалось добраться до зимовья.

- Три человека уехали на аэролодке вверх по течению Оки на расстояние около 80 км от населенного пункта Верхнеокинский Зиминского района и из-за поломки лодки не смогли выехать обратно. Люди находятся в зимовье и нуждаются в помощи, - рассказали в МЧС Приангарья.

До этого на помощь отправили аэролодку, но она не смогла проехать из-за льда. После эвакуации рыбаков могут отправить к медикам на осмотр, а потом домой. Спасатели напоминают о важности техники безопасности на воде.