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НовостиОбщество12 ноября 2022 9:07

Губернатор Иркутской области встретился с главой учебной части в Новосибирске

Здесь проходят обучение мобилизованные сибиряки
Дарья БОЛЕСОВА
Решается вопрос о том, чтобы дети мобилизованных бесплатно посещали детские сады

Решается вопрос о том, чтобы дети мобилизованных бесплатно посещали детские сады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прибыла в Новосибирскую область, чтобы встретиться с мобилизованными и начальником Новосибирского военного училища. Они обсудили вопросы потребностей сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

По словам Кобзева, мобилизованные получили дополнительную экипировку, питание у них налажено. Они спрашивали о том, помогают ли их семьям в разных вопросах, в том числе в заготовке дров. Кобзев заверил, что для каждой семьи создают социальные паспорта, поддержку оказывают аж восемь министерств региона.

- Сейчас мы приступили к изучению темы организации бесплатного питания для детей мобилизованных и бесплатного посещения малышами детских садов. Для этого нужны изменения в законодательство, - подчеркнул губернатор.

Отметим, семьям мобилизованных выплатили 100 тысяч рублей, помогают с закупкой дров и другими вопросами.