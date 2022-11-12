Вокалистка из Слюдянки взяла награду La Boheme Awards в Санкт-Петербурге

Фото: La Boheme Awards 2022

Уроженка маленького города Слюдянки Иркутской области стала лауреатом премии La Boheme Awards - модного журнала "Богема". Она победила в качестве артиста-вокалиста, соревнуясь с другими выступающими. Девушка побывала на награждении в Санкт-Петербурге.

- Журнал "Богема" / La Boheme Magazine - постоянный партнер Neva Fashion Week и лауреат Национальной премии в области индустрии моды "Золотое веретено" в 2020 года при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Neva Fashion Awards 2022, - рассказали в пресс-службе организации.

Также на мероприятии назвали имена лауреатов премии: лучших дизайнеров, модистов, организаторов недели моды, художников-гримеров, диджеев и других.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Иркутске в ноябре 2022 года. Цены постоянно растут, если на начало месяца средняя ставка аренды составляла 15 тысяч рублей, то к концу октября - на треть больше.