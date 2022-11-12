Проблему с теплоснабжением 64 домов после аварии устранили в Иркутске 12 ноября

Жильцы домов могут не беспокоиться - они не останутся без отопления Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ново-Ленино в Иркутске устранили проблемы с подачей тепла в 64 многоквартирных дома и два детских садика. Перебои произошли из-за коммунальной аварии в теплосетях, сейчас трубу залатали с помощью сварки и снова включили в систему. Об этом сообщили в администрации областного центра.

От отопления были открезаны 10 тысяч человек, их перевели на временную схему подачи тепла в трубы. Однако, надолго бы этого не хватило, поэтому нужно было решать проблему оперативно. Бригада рабочих трудилась день и ночь, чтобы восстановить работу участка теплосетей.

Сейчас по улице Баумана будут устранять последствия земляных работ - так как трубы находились в трехметровой глубине, спецтехника раскопала большую яму. Надо будет закопать все заново и привести в порядок.