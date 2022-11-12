Трех рыбаков забрали на вертолете спасатели Иркутской области из зимовья

Сибиряков нашли в глухой тайге Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В МЧС Иркутской области рассказали окончание истории с тремя рыбаками, которые попросили помощи у спасателей. Один из них позвонил в ведомство и рассказал, что они с друзьями застряли в глухой тайге после трехдневной рыбалки, так как их лодка перестала работать. Сибиряков забрали на вертолете.

- Доставили их в населенный пункт Верхнеокинский. Все трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не потребовалась. Рыбаки признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки в зимний период, а ремонт двигателя оказался невозможным в тех условиях, - сообщили в ведомстве.

При этом на судоводителя составят административный протокол за выход в акваторию рек после завершения навигации. Это опасно по нескольким причинам, одна из них - образование льда, который может пробить судно.