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НовостиОбщество12 ноября 2022 10:11

Трех рыбаков забрали на вертолете спасатели Иркутской области из зимовья

Они рыбачили три дня, когда лодка перестала работать
Дарья БОЛЕСОВА
Сибиряков нашли в глухой тайге

Сибиряков нашли в глухой тайге

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В МЧС Иркутской области рассказали окончание истории с тремя рыбаками, которые попросили помощи у спасателей. Один из них позвонил в ведомство и рассказал, что они с друзьями застряли в глухой тайге после трехдневной рыбалки, так как их лодка перестала работать. Сибиряков забрали на вертолете.

- Доставили их в населенный пункт Верхнеокинский. Все трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не потребовалась. Рыбаки признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки в зимний период, а ремонт двигателя оказался невозможным в тех условиях, - сообщили в ведомстве.

При этом на судоводителя составят административный протокол за выход в акваторию рек после завершения навигации. Это опасно по нескольким причинам, одна из них - образование льда, который может пробить судно.