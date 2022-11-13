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НовостиОбщество13 ноября 2022 4:04

Ремонт дороги в Заларинском районе завершат к концу ноября

В порядок приводят трассу на Черемшанку
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ремонт дороги в Заларинском районе завершат к концу ноября.

Ремонт дороги в Заларинском районе завершат к концу ноября.

Ремонт дороги Залари –Троицк - Черемшанка завершат к концу ноября. Работы идут по проекту «Безопасные качественные дороги», заасфальтированы 10 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Завершаются работы по устройству обочин и нанесению разметки, а также ведется работа по установке элементов обустройства, - отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Виктор Цишковский. -Также на участке, в границах поселка Залари, в ближайшее время появится искусственное освещение.

На ремонт дороги, связывающей деревни в Заларинском районе с райцентром, из регионального бюджета и федеральной казны направлено 196 млн. рублей. Когда работы по приведению в порядок трассы будут завершены, транспорт сможет двигаться по ней со скоростью 80 км/час. Для сельской местности, где проблемы с качеством дорожного полотна до сих пор встречаются часто, это отличная новость.