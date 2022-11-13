Встреча с Юлией Меньшовой в Иркутске состоится 19 ноября. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Итак, время названо. Встреча с Юлией Меньшовой в Иркутске состоится 19 ноября, в 12 утра. Поклонники актрисы могут зарегистрироваться на встречу с ней заранее. Об этом сообщают организаторы фестиваля "Энергия".

Встреча с Юлией Меньшовой в Иркутске

На фестивале культуры «Энергия» Юлия встретится со зрителями, чтобы рассказать о своем отце, знаменитом режиссере Владимире Меньшове, и о том, как создавалась картина «Любовь и голуби», - уточняют организаторы.

Запланирован также и показ самого культового фильма, который также связан с Иркутском ( напомним, наш земляк из Черемхова, драматург Владимир Гуркин создал эту пьесу, "списав" характеры с реальных прототипов - своих собственных соседей). Кроме того, популярная актриса, телеведущая и автор блога будет раздавать всем желающим после окончания мероприятия автографы.

Где будет проходить встреча с Юлией Меньшовой в Иркутске 19 ноября? Как и все мероприятия фестиваля "Энергия", в "Сибэкспоцентре", в секции кинозал. Регистрация открыта на сайте.

На фестивале культуры «Энергия» Юлия встретится со зрителями, чтобы рассказать о своём отце, знаменитом режиссёре Владимире Меньшове, и о том, как создавалась картина «Любовь и голуби».