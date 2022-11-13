В Нижнеудинске готовятся к открытию новые спортивные объекты.

Новые спортивные объекты Нижнеудинска готовят к открытию. Работы в городе прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Объекты встраиваются в спортивную жизнь Нижнеудинска, - говорит первый заместитель главы Иркутской области Роман Колесов. - Здесь созданы все условия для занятий физкультурой и спортом как для молодежи, так и для старшего поколения.

О каких объектах речь? Рассказываем. Сейчас в Нижнеудинске приведен в порядок и полностью обновлен в соответствии с современными требованиями и стандартами физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». А на стадионе «Локомотив» уже завершен второй этап модернизации. К услугам спортсменов - стадион и беговая дорожка. Больше того! В городке появился и еще один, новый, ФОК. И тоже современный - есть бассейн на три дорожки.