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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:43

В Нижнеудинске готовятся к открытию новые спортивные объекты

Завершена реконструкция стадиона и ФОКа
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
В Нижнеудинске готовятся к открытию новые спортивные объекты.

В Нижнеудинске готовятся к открытию новые спортивные объекты.

Новые спортивные объекты Нижнеудинска готовят к открытию. Работы в городе прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Объекты встраиваются в спортивную жизнь Нижнеудинска, - говорит первый заместитель главы Иркутской области Роман Колесов. - Здесь созданы все условия для занятий физкультурой и спортом как для молодежи, так и для старшего поколения.

О каких объектах речь? Рассказываем. Сейчас в Нижнеудинске приведен в порядок и полностью обновлен в соответствии с современными требованиями и стандартами физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». А на стадионе «Локомотив» уже завершен второй этап модернизации. К услугам спортсменов - стадион и беговая дорожка. Больше того! В городке появился и еще один, новый, ФОК. И тоже современный - есть бассейн на три дорожки.