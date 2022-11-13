Пьяный водитель на "Хонда Партнер" сбил девушку на тротуаре в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 12 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной аварии на улице Жигулевской. Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на тротуар и сбил 19-летнюю девушку. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Затем автомобиль "Хонда Партнер" столкнулся с автомобилем «Ниссан Санни», двигавшегося во встречном направлении, и скрылся с места ДТП, - сообщают в полиции. - В результате инцидента пешеходу понадобилась помощь медиков.

Скрывшегося на машине с места аварии водителя нашли без особого труда. Как оказалось, за рулем был 37-летний житель Иркутска, без водительских прав да еще и достаточно сильно пьяный.

Госавтоинспекторы составили сразу несколько протоколов о нарушениях, в том числе и за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав. За все это владельцу машины придется ответить.