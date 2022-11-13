Умер бизнесмен из Иркутска Дмитрий Матвеев.

В ночь на 13 ноября умер бизнесмен из Иркутска Дмитрий Матвеев. Предприниматель был владельцем группы компаний «Байкальская виза». Об этом КП-Иркутск сообщили в компании.

Умер бизнесмен из Иркутска Дмитрий Матвеев

Причина смерти Дмитрия Матвеева пока официально не названа, в СМИ появились сообщения, что она наступила из-за оторвавшегося тромба. Известный уже в 90-ые предприниматель попал в аварию в 2000-ом году. Через несколько лет сказались ее последствия - сначала кровоизлияние в головной мозг, а потом - паралич ног. Длительное лечение, в том числе и в известных клиниках за рубежом, увы, не помогло полностью победить болезнь. Предприниматель передвигался в инвалидном кресле.

В группу компаний "Байкальская виза", которой руководил Дмитрий Матвеев, входят очень популярные отели - "Европа", "Маяк", "Звезда", парк-отель "Белый соболь", рестораны "Эстрада", "Узбекистон", "Иероглиф", "Охотников", клуб-ресторан "Клюква", караоке "Не стреляйте в пианиста".