Байкал-Энергия и Енисей сыграли вничью в матче чемпионата России. Как проходил матч

Байкал-Энергия и Енисей сыграли вничью в матче чемпионата России.

Свой третий матч на своем льду в чемпионате России Байкал-Энергия провела с красноярским Енисеем при полных трибунах. Трибуны были за своих. А зрителей пришло больше 6 тысяч. Игра завершилась вничью 4:4.

Матч начался ровно, красноярцы пытались атаковать ворота, но вратарь Григорий Лапин был тверд. На 10 минуте матча Давид Корешков забивает первый гол Енисею и преимущество в игре переходит к Байкал-Энергии.

- Не помог и тайм-аут, взятый нашим тренерским штабом, - так отчитываются о ходе матча красноярцы . - Вскоре после него в наших воротах побывало еще два гола. Особенно обидным оказался третий: Яков Коленко упустил мяч в своей штрафной площади, и Андрей Прокопьев этим воспользовался – 3:0. В концовке первого тайма команды обменялись голами. Сначала Игорь Середкин один гол отыграл. Казалось, на этом все успокоится, но перед самым свистком на перерыв Вячеслав Вдовенко вновь довел преимущество «Байкал-Энергии» до трех голов – 4:1.

Трибуны неистовствовали. Но преимущество еще надо удержать, а красноярский Енисей - очень сильная команда. Не зря на этот матч, предчувствуя большую битву, собралось так много зрителей. И Енисей отчаянно атаковал. Получалось немногое. Но в конце концов гостям удалось удачно пробить два угловых. Итоговый, четвертый для красноярцев, гол матча за 13 минут до конца игры смог забить Илья Лопатин.

Теперь в среду, 16 ноября, Байкал-Энергии предстоит встретиться с Уральским трубником, а 20 ноября провести игру на выезде с нижегородским Стартом. До тяжелых игр с самыми серьезными соперниками, а это СКА-Нефтяник, Кузбасс, Динамо, Водник и тот же Енисей, еще есть время.