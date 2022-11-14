Рисунок «Спящая Ангара» появился на фасаде дома в Ангарске. Фото: пресс-служба администрации города Ангарска

На фасаде одного из пятиэтажных домов в Ангарске появилась «Спящая Ангара». Рисунок нанесен на здание как один из объектов арт-проекта «Музей под открытым небом», который стартовал в регионе в рамках празднования 85-летия Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ангарска.

Эскиз «Спящей Ангары» создал ангарчанин Сергей Капустин. Чтобы перенести задумку на «большое полотно» Сергей потратил 20 часов. Теперь этот мурал будет поднимать настроение всем, кто пройдет мимо дома №16 в седьмом микрорайоне. Кстати, там рядом гимназия и детский сад.

- Основная творческая идея – вода, как источник жизни, природного богатства и изобилия, - пояснили в мэрии города. - Мы с удовольствием оперативно откликнулись на предложение об участии в этом проекте.

Стоит отметить, что «Музей под открытым небом» реализуется также в Иркутске и Усолье-Сибирском.

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