Строительство нового блока школы №57 в Иркутске закончат в июне 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ход строительства нового блока для школы № 57 проверили в Иркутске. На объекте закончили обрамление вентиляционных шахт и возведение подпорной стенки, монтируют кровля и вентилируемый фасад, оконные блоки и наружные стены, проводят стяжку по этажам. Кроме того, устанавливают металлоконструкции спортзала, сцену и трибуну для проведения мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Работы закончатся в июне следующего года, - уточнили в мэрии. – Новый блок позволит разгрузить здание школы № 57, в которой сейчас учится почти 2000 детей. Этот блок рассчитан на 500 человек.

Стоит отметить, что в следующем году также будет сдан пристрой к еще одной школе в ленинском районе – к 53-ей. Также в м-не Ново-Ленино уже в этом году будет готов новый детский сад. Еще в 2023 начнется строительство еще одного образовательного учреждения на улице Ярославского, рассчитанного на 1550 детей.

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