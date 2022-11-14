40-летний иркутянин украл с банковской карты своей знакомой 160 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приговор суда накануне услышал 40-летний житель Иркутска, укравший с банковской карты своей знакомой 160 тысяч рублей. С этой женщиной он состоял в близких отношениях, настолько близких, что знал и о крупной сумме на ее счете и пин-код карты. Однажды, выйдя из дома под предлогом вынести мусор, он и снял наличные. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

- Во время судебного заседания подсудимый вину признал полностью, пояснил, что денежные средства ему были нужны для погашения его долговых обязательств, - отмечают в суде.

Иркутянина признали виновным в тайном хищении с банковского счета чужого имущества с причинением значительного ущерба. Сибиряка приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же по длительности испытательным сроком.

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