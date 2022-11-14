Похолодание до -30 пришло в Иркутскую область 14 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутскую область 14 ноября пришло похолодание до -30 градусов. Конечно, такие показатели пока только на севере региона – в Катангском районе. Там при прояснении сегодня синоптики Иркутского Гидрометцентра обещали до -32. И прогнозы сбылись. Например, в селе Ербогачен в 09.30 утра уличные термометры показывают -31.

Днем в Катангском районе – на его севере - станет немного теплее. Метеорологи обещают, что температура воздуха составит -18…-23 градуса. Однако, плюсом к таким температурам идет северо-восточный ветер с порывами до 14 м/с. В остальных территориях Приангарья, в том числе и в самом Катангском районе (не на севере) сегодня будет от 0 до +5, местами -5…-10.

Снег в понедельник выпадет в Чунском, Тайшетском и северных районах Иркутской области. Такова погода в районах, а чего ждать на неделе жителям Иркутска? Подробный прогноз на неделю здесь.

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