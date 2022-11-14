37 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю с 7 по 13 ноября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 7 по 13 ноября зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадали 37 человек, в том числе и семеро детей. Статистикой аварийности с КП-Иркутск поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- За минувшую неделю произошло 13 столкновений транспорта, - приводят рейтинг ДТП инспекторы. – 12 раз были сбиты пешеходы, дважды водители не удержали свои автомобили на дорогах.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что правила дорожного движения должны соблюдать все – и пешеходы, и автомобилисты. От этого зависят жизни, не только своя собственная, но и окружающих.

Напомним, накануне пьяный водитель на "Хонде" сбил на тротуаре девушку. Но мужчине не вышел из своей иномарки, чтобы помочь пострадавшей, он начал скрываться с места ДТП, угодив в еще одно. Удирая, автомобилист врезался в "Ниссан Санни". Девушке потребовалась медицинская помощь, а виновника случившегося нашли быстро. Оказалось, у него нет водительского удостоверения и к тому же, он был пьян в момент автоаварий.