Полицейские устроили погоню со стрельбой из-за 16-летнего лихача в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Отечественную легковушку с плотной тонировкой на лобовом стекле заметили ночью 6 ноября в центре Братска инспекторы ГИБДД. Водителя с помощью громкоговорителя попросили остановить авто, но тот прибавил скорость и попытался скрыться от полицейских. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе погони лихач грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения и создавал аварийные ситуации. Все это время экипаж не прекращал попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия, - рассказали в ведомстве.

В результате дорожные полицейские после предупредительного выстрела в воздух три раза выстрелили по колесам машины «ИЖ». К счастью, никто не пострадал. Через несколько минут легковушка остановилась. Лихача задержали. Оказалось, что все это время за рулем был 16-летний подросток из Вихоревки. Его авто отогнали на штраф-стоянку. В отношении парня составлены протоколы.

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