Горячую линию по услугам такси и каршеринга открыли в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Приангарья могут обратиться с вопросами об услугах служб такси и каршеринга на горячую линию, которая работает на базе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и центра гигиены и эпидемиологии. Звонки принимаются с 14 по 25 ноября, сообщают на сайте ведомства.

- Горячая линия работает в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Зачастую между водителем такси и пассажиром возникает спор на тему допустимого размера ручной клади. Специалисты отмечают, в салоне легкового автомобиля разрешается провозить вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, а также не загрязняют сидений и не мешают пользоваться зеркалами заднего вида.

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Вопросы специалистам можно задать по телефонам (3952) 259-830, (3952) 22-23-88, (3952) 63-66-22;

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно).