50 спецмашин убирали снег на улицах Иркутска в выходные. Фото: Администрация Иркутска

В областном центре борются со снегом круглые сутки. В минувшие выходные на улицы города выходили 50 единиц специализированной техники. Специалисты очищали тротуары, лестницы, остановки и проезжие части. Песко-соляной смесью обрабатывают территории, где это особенно необходимо. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- За уборку внутридворовых территорий отвечают управляющие организации. Ежедневно администрации округов проверяют качество выполненных работ. Во дворах обязательно расчищают тротуары и площадки возле подъездов, а также проезды, - отмечают в мэрии.

Автомобилистов просят быть предельно осторожными на дорогах, так как активно работает техника.

Иркутяне могут проследить в режиме онлайн, где в настоящее время работает снегоуборочная техника. Также актуальная информация о работах появляется в соцсетях администрации города.

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В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

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