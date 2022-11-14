Поиски двух без вести пропавших рыбаков приостановлены в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

12 ноября на реке Тилик в Жигаловском районе перевернулась лодка, в которой находились трое рыбаков. 57-летний мужчина смог выбраться на берег. Он воспользовался спутниковым телефоном и рассказал оператору службы спасения, что не знает, где сейчас находятся его товарищи. На поиски сибиряков в возрасте 52 и 47 лет отправились сотрудники МЧС. Об этом сообщают в региональном ведомстве.

- С помощью аэролодки за выходные спасателями было обследовано 50 километров береговой полосы рек Илга и Тилик и 12 километров акватории реки Илга, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Спасатели нашли перевернутую резиновую лодку, пострадавшие не обнаружены.

На данный момент водолазы не могут приступить к работе из-за ледяной шуги, рыхлой массы из ледяных кристаллов, которая образуется на дне реки. Поиски временно приостановлены.

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