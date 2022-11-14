Глэмпинг планируют построить на Байкале. Фото: правительство Иркутской области

На Байкале вскоре появится туристический глэмпинг - это слияние комфорта современного гостиничного номера и удовольствия отдыха на природе. Обычно в качестве жилища вместо палаток в новом виде экотуризма используют уютные караваны, бунгало, юрты, «хоббичьи норы» и даже дома на деревьях. Автором проекта выступит корпорация «Синергия». Вопрос создания нового объекта для притяжения отдыхающих в Приангарье обсудили во время онлайн-совещания представители корпорации и правительства региона.

- Мы хотим сформировать разнообразную туристическую инфраструктуру, чтобы у гостей был богатый выбор. Учитывая, что Байкал – это центр притяжения туристов для отдыха на природе, глэмпинг – формат, который может быть очень перспективным», - отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

К слову, рассматриваются сразу несколько площадок для возведения глэмпинга. В том числе Большое Голоустное, Тальцы, Утулик и Бугульдейка.

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