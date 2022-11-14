Кузьма Алдаров: в Нагалыке Баяндаевского района открыли мост после ремонта

Кузьма Алдаров: Нагалык в Баяндаевском районе – хороший пример развития села.

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров считает, что Нагалык - хороший пример развития села. Это село расположено в Баяндаевском районе. Недавно здесь отремонтировали мост через реку возле деревни Нуху-Нур муниципального образования.

- Теперь фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы смогут без проблем доставлять продукцию в район и город, - скащал на открытии объекта Кузьма Алдаров. – А у санатория «Нагалык» появилась возможность доставлять лечебную грязь для отдыхающих.

Кузьма Алдаров поблагодарил за работу подрядчиков и главу администрации муниципалитета Нагалык Германа Емнуева.

Кроме того, в селе в начале 2022 года открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, также завершен капитальный ремонт одной из центральных улиц – на ней появился асфальт, тротуары, освещение. Несколько лет назад здаесь построили спортивный зал и обновили местный санаторий.

До 31 октября 2023 года подрядчик должен еще заасфальтировать 15 километров дороги от Баяндая до Нагалыка.

- На очереди строительство водолечебницы, Дома культуры и школы, - добавил Кузьма Алдаров.