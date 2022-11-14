Неделя правовой помощи детям проходит в Иркутской области с 14 по 18 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье в течение нескольких дней, с 14 по 18 ноября, каждый житель региона сможет получить консультацию представителей министерства соцразвития, подведомственных управлениях и учреждениях соцобслуживания в рамках правовой недели помощи детям. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Специалисты органов опеки и попечительства проведут консультации на базе учреждений соцобслуживания, организаций для детей-сирот по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей, в том числе жилищных, – рассказал министр соцразвития Владимир Родионов.

В том числе жители Приангарья в праве получить ответы на вопросы, касающиеся опеки, попечительства и усыновления. Эти консультации будут проводится в школах приемных родителей в очном режиме.

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В регионе работает горячая линия по вопросам семейного устройства детей-сирот, мерам соцподдержки и иным вопросам – 8 (3952) 52-75-32, 52-75-19.

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