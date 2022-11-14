Новый модульный ФАП возвели в деревне Куватка Братского района. Фото: правительство Иркутской области

Современный модульный ФАП готовится открыть двери для пациентов всех возрастов деревни Куватка Братского района. Остались последние штрихи. Необходимо привести в порядок территорию вокруг здания, а также оборудовать процедурный, прививочный и приемные кабинеты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Прежний пункт не соответствовал современным требованиям, − отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов. - Жители деревни Куватка получали медицинскую помощь в нежилом приспособленном здании 1981 года постройки. Новое здание возвели в короткий срок. В ближайшее время закупят медицинское оборудование и мебель.

Напомним, в октябре этого года в деревне Леонова в Братском районе Приангарья появился новый фельдшерско-акушерский пункт, который построили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Это было второе по счету медицинское учреждение в Братском районе, которое возведено по этому проекту. Всего планируется сделать четыре фельдшерско-акушерских пункта.

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