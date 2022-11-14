Неделя юридической помощи детям проходит в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

С 14 по 18 ноября в Иркутской области проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню ребенка 20 ноября. О том, кто в эти дни может получить консультативную юридическую помощь сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– Специалисты органов опеки и попечительства проведут встречи, консультации на базе учреждений социального обслуживания, организаций для детей-сирот по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей, в том числе жилищных. Также консультации по вопросам в сфере опеки, попечительства, усыновления для граждан, имеющих заключение о возможности быть опекуном (попечителем) или усыновителем будут проводиться в школах приемных родителей, – рассказал Владимир Родионов.

Кроме того, работает областная горячая линия по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерам социальной поддержки семей и детей и иным вопросам.

На этой неделе пройдут прямые эфиры, родительские собрания для обсуждения вопросов защиты личных и имущественных прав детей-сирот, мобильные приемные на базе организаций для детей-сирот и учреждений профессионального образования для повышения юридической грамотности детей, оставшихся без родительского попечения.

День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка, был учрежден в 2013 году на заседании правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

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