Строительство крытого ледового катка в Иркутске закончат до конца 2022 года. Фото: правительство Иркутской области

Готовность здания крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетском оценивается почти на 85%. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре. На работы по возведению комплекса было направлено более 500 миллионов рублей.

- По поручению Губернатора Приангарья Игоря Кобзева строительство спортобъектов в рамках нацпроекта «Демография» находится на постоянном контроле. Подрядчик нарастил темпы строительства, чтобы завершить долгожданные для жителей области спортивные комплексы, - отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Напомним, работы начались в августе 2019 года. В связи с подорожанием строительных материалов было предусмотрено увеличение сумм федерального финансирования, которые пошли на замещение областных средств. Известно, что после открытия катка, на его базе будут действовать детские секции по хоккею и фигурному катанию. Новую площадку города смогут посещать более тысячи человек.