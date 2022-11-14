Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать компанию угонщиков Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать автоугонщиков. Ночью 25 октября из окна своей квартиры в микрорайоне Березовый Владислав Ильин увидел, как соседские «Жигули» въехали в припаркованное рядом авто, двигаясь задним ходом. Затем из салона вышла компания заметно нервничающих парней. Тут сибиряк понял, что преступники пытаются уехать на чужой машине. Мужчина начал снимать все на видео и в это же время позвонил в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Недолго думая, неравнодушный иркутянин поднялся к соседу, рассказал ему о происходящем, а также совместно с владельцем автотранспорта оказал содействие в задержании злоумышленников, - рассказали в ведомстве.

Компанию из четырех хулиганов задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре текущего года Алексей Злобин помог задержать преступника, подслушав его разговор по мобильному телефону. Случилось это в городе Усолье-Сибирское. Мужчина, возвращаясь с работы, решил подвезти на своей машине голосовавшего у дороги парня, который уже будучи в салоне авто имел неосторожность произнести в разговоре по мобильному телефону, что ему нельзя «светиться». Тогда сибиряк позвонил в полицию и скинул координаты местоположения.

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