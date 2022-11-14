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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:25

Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать компанию угонщиков

Владислав Ильин заметил подозрительных парней во дворе дома
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать компанию угонщиков

Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать компанию угонщиков

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска наградит мужчину, который помог задержать автоугонщиков. Ночью 25 октября из окна своей квартиры в микрорайоне Березовый Владислав Ильин увидел, как соседские «Жигули» въехали в припаркованное рядом авто, двигаясь задним ходом. Затем из салона вышла компания заметно нервничающих парней. Тут сибиряк понял, что преступники пытаются уехать на чужой машине. Мужчина начал снимать все на видео и в это же время позвонил в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Недолго думая, неравнодушный иркутянин поднялся к соседу, рассказал ему о происходящем, а также совместно с владельцем автотранспорта оказал содействие в задержании злоумышленников, - рассказали в ведомстве.

Компанию из четырех хулиганов задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре текущего года Алексей Злобин помог задержать преступника, подслушав его разговор по мобильному телефону. Случилось это в городе Усолье-Сибирское. Мужчина, возвращаясь с работы, решил подвезти на своей машине голосовавшего у дороги парня, который уже будучи в салоне авто имел неосторожность произнести в разговоре по мобильному телефону, что ему нельзя «светиться». Тогда сибиряк позвонил в полицию и скинул координаты местоположения.

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