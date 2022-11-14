Проезд по участку улицы Мелентьева закроют в Иркутске с 14 по 23 ноября

Внимание, автомобилисты! В Иркутске больше недели нельзя будет проехать по участку от улицы Мелентьева до Старо-Кузьмихинской. Это связано с ремонтом в районе дома по адресу улица Лермонтова, 279/10. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

- В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонта изменение движения будет действовать с 09:00 14 ноября до 17:00 23 ноября 2022 года, - отмечают в соцсетях компании.

Напоминаем, отслеживать участок, где проводятся работы, возможно онлайн на сайте Яндекс-карты в режиме "пробки". Водителей просят заранее планировать маршрут и быть предельно аккуратными на дорогах.

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