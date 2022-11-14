В ЗС рекомендовали увеличить поддержку животноводства в бюджете Иркутской области

В ЗС рекомендовали увеличить поддержку животноводства в бюджете в Иркутской области.

Проект бюджета Иркутской области на 2023 год, а также 2024 и 2025 в преддверии сессии рассмотрел комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС. Среди пожеланий звучало следующее: скорректировать субсидирование лизинговых платежей, больше участвовать в программах по благоустройству сельских территорий и увеличить поддержку животноводства.

Комитет рекомендовал внести проект закона на сессию областного парламента 16 ноября, принять бюджет в первом чтении и продолжить работу над ним во втором и третьем чтениях.

Кроме того, на заседании комитета обсуждались вопросы финансирования экологических проектов, в том числе, в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Также члены комитета обеспокоены судьбой проекта по субсидированию строительства жилых домов в сельских территориях. Депутаты настаивают на увеличении прямых социальных выплат гражданам для строительства собственных домов, на это в 2023 году выделен 21 миллион рублей.

Рассмотрен и вопрос реализации областного закона «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области». В этом году питанием и молоком обеспечены и ученики 1 – 4 классов частных школ. Иркутская область – единственный регион, в котором предусмотрена такая мера. Однако есть необходимость разнообразить меню в школах, об этом высказываются большинство родителей. Они предлагают заменить молоко на соки, ягодные морсы и кисломолочные продукты.

- Полезность отдельных продуктов подтверждена медиками, но заставить школьников их есть или пить молоко мы не можем. Поэтому необходимо обсуждать этот вопрос на широких площадках и привлекать всех необходимых специалистов, - сказал председатель комитета Роман Габов.