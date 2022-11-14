Почти 15 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжает распространяться ОРВИ. За минувшую неделю заболели 14 822 жителя региона, среди которых 11 014 - это дети, не достигшие 14 лет. Показатель остается на 40,7% ниже эпидемического порога. Однако специалисты отмечают, что число заболевших растет во всех возрастных группах населения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- В настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена, - отмечают в ведомстве.

По данным на 14 ноября прививку от гриппа получили 721 863 жителя Приангарья, в том числе 245 008 школьников и малышей.

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