Звания «Образцовый» и «Народный» смогут получить любые любительские коллективы Иркутской области

Изменения в два областных закона рассмотрел комитет по социально-культурному законодательству.

Комитет по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания рассмотрел изменения в закон «О государственной поддержке культуры в Иркутской области». Предлагается, что по действующему законодательству звания «Образцовый» и «Народный» смогут получить любые любительские коллективы, а не те, что созданы как общественные объединения, как сейчас. Это, по мнению депутатов, нарушает права участников любительских коллективов, не являющихся общественными объединениями.

Еще одно изменение, которое рассмотрели на комитете в ЗС, касается учебных сборов патриотической направленности на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр «Авангард». Поправки помогут обеспечить школьников и студентов техникумов и колледжей питанием и форменной одеждой. Кстати, сборы организуют в Иркутске и Братске.

Оба законопроекта рекомендованы к принятию в первом чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября. Работа над ними продолжится во втором чтении.