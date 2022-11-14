Шесть человек спасли сотрудники МЧС за последние два дня в Иркутской области

Один альпинист сорвался с пика и вызвал спасателей на помощь. Фото: ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России"

За выходные дни спасатели Байкальского отряда выезжали несколько раз на вызовы и спасли шесть человек. Одним из них оказался альпинистом, который упал с пика Броненосец и получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России".

К альпинисту направили отряд спасателей, которые на месте оказали ему первую помощь и подготовили к эвакуации. Его транспортировали к родственникам уже ночь 13 ноября, а те в свою очередь повезли туриста в больницу. О других случаях спасения тоже рассказали.

- Поступило сообщение о двух рыбаках, оказавшихся в воде в результате поломки лодочного мотора и весла. Спасатели обнаружили людей, транспортировали их в село Посольское Казанского района Республики Бурятия в удовлетворительном состоянии, - сказано в сообщении спасательного отряда.

А других рыбаков пришлось эвакуировать с помощью самолета. Трое друзей три дня рыбачили на лодке, жили в зимовье. Но в какой-то момент они поняли, что застряли глубоко в тайге: река скована льдом, моторная лодка не работает, до ближайшего поселения - 80 километров. На вызволение сибиряков отправили вертолет.

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