Три сибиряка погибли в пожарах за выходные дни в Иркутской области

Один из погибших вместе с сыном выпивали ночью и оставили греть воду кипятильником, когда ушли спать Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Для пожарных Иркутской области выходные стали одними из самых загруженных дней - за субботу и воскресенье произошло 36 пожаров. Горели как частные дома, так и различные хозпостройки, квартиры в многоэтажках, автомобили и т.д. К сожалению, за выходные в огне погибли три человека. Об этом рассказали в МЧС Иркутской области.

- В поселке Мама Мамско-Чуйского района, в садоводстве "Путеец-2" Братского района, в деревне Тютрино Аларского района произошли пожары с гибелью людей. В поселке Жигалово травмы на пожаре получил человек, - объяснили спасатели.

Погибли трое мужчин 53-х, 73-х и 68-и лет. Все они жили в частных домах, пожары происходили ночью, когда люди спали. Причины выясняют специалисты, но по предварительной версии, из-за неисправной проводки появилась искра, и деревянные дома вспыхивали.

Второй по частоте возникновения огня причиной стало неосторожное с ним обращение - из-за этого произошло 13 пожаров. Также спасатели зафиксировали случаи неправильной эксплуатации печей и четыре поджога.

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