Пять многоэтажек для жильцов аварийных домов построят в 2023 году в Зиме

В городе в аварийном жилье находятся 1,6 тысячи человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В городе Зиме Иркутской области идет строительство многоквартирных домов для тех, кто сейчас проживает в аварийно опасном жилье. Их дома попали в список правительства на переселение, жильцы рассчитывают на помощь в переезде. Для этого нужно построить пять домов разной этажности. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Сейчас на улице Красноярской строится четырехэтажный дом площадью 3 тыс. кв. м. До конца 2023 года будут сданы в эксплуатацию пять домов разной этажности. Все потребности по переселению это не закроет. Поэтому в городе также отработан вопрос приобретения жилья на вторичном рынке, - объяснили в пресс-службе.

В аварийных домах в Зиме проживают более 1,6 тысячи человек. Здания попали в список опасных еще до 1 января 2017 года.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что строительство крытого ледового катка в Иркутске закончат до конца 2022 года. Новую площадку города смогут посещать более тысячи человек.